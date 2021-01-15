نسبة توزيع مازوت التدفئة في دمشق بلغت 18% فقط.. “انتظروا الرسائل القصيرة “كشف مصدر في شركة محروقات أنه “بلغت نسبة توزيع مادة مازوت التدفئة في مدينة دمشق 18% من مجمل الطلبات التي سجلت على المادة”.



وبين المصدر أن “انخفاض الكميات الواردة من مادة المازوت أدى إلى انخفاض توزيع طلبات مازوت التدفئة إلى 35 طلب في اليوم الواحد بدمشق بينما كان يتم توزيع 68 طلب باليوم الواحد العام الماضي”.



وقال المصدر إن “عدد البطاقات الالكترونية في دمشق هي 466 ألف بطاقة وعدد البطاقات التي سجلت على المازوت هي 421 بطاقة”.



وأكد المصدر أن “أولوية توزيع مازوت التدفئة هي للمرافق الحيوية مثل المشافي والأفران والمدارس وبعض الجهات الحكومية”.



وأوضح المصدر أنه “سيتم حالياً اتباع آلية جديدة في توزيع المازوت ضمن دمشق وهي نظام الرسائل القصيرة وفق ماهو متبع في الغاز وذلك وفق تاريخ التسجيل وأولوية التعبئة للعائلات غير الحاصلة على الدفعة الثانية من العام الماضي، أي ستصل رسالة قبل يوم أو يومين تُعلم المواطن بدوره بالمازوت”.



يجدر بالذكر أنه يشكو الكثير من أهالي دمشق عدم حصولهم على مخصصاتهم من مادة المازوت لهذا العام رغم وصولنا لمنتصف فصل الشتاء.



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