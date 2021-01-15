نسبة توزيع مازوت التدفئة في دمشق بلغت 18% فقط.. “انتظروا الرسائل القصيرة “
نسبة توزيع مازوت التدفئة في دمشق بلغت 18% فقط.. “انتظروا الرسائل القصيرة “كشف مصدر في شركة محروقات أنه “بلغت نسبة توزيع مادة مازوت التدفئة في مدينة دمشق 18% من مجمل الطلبات التي سجلت على المادة”.
وبين المصدر أن “انخفاض الكميات الواردة من مادة المازوت أدى إلى انخفاض توزيع طلبات مازوت التدفئة إلى 35 طلب في اليوم الواحد بدمشق بينما كان يتم توزيع 68 طلب باليوم الواحد العام الماضي”.
وقال المصدر إن “عدد البطاقات الالكترونية في دمشق هي 466 ألف بطاقة وعدد البطاقات التي سجلت على المازوت هي 421 بطاقة”.
وأكد المصدر أن “أولوية توزيع مازوت التدفئة هي للمرافق الحيوية مثل المشافي والأفران والمدارس وبعض الجهات الحكومية”.
وأوضح المصدر أنه “سيتم حالياً اتباع آلية جديدة في توزيع المازوت ضمن دمشق وهي نظام الرسائل القصيرة وفق ماهو متبع في الغاز وذلك وفق تاريخ التسجيل وأولوية التعبئة للعائلات غير الحاصلة على الدفعة الثانية من العام الماضي، أي ستصل رسالة قبل يوم أو يومين تُعلم المواطن بدوره بالمازوت”.
يجدر بالذكر أنه يشكو الكثير من أهالي دمشق عدم حصولهم على مخصصاتهم من مادة المازوت لهذا العام رغم وصولنا لمنتصف فصل الشتاء.
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