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نجاح إرسال أول تجربة علمية كويتية إلى محطة الفضاء الدولية

نجاح إرسال أول تجربة علمية كويتية إلى محطة الفضاء الدولية

أطلقت الكويت أول تجربة علمية إلى الفضاء بمبادرة من المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، تم نقلها إلى الفضاء بصاروخ "فالكون - 9" المصمم من قبل شركة "سبيس إكس" بمركز كيندي للفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت ذلك صحيفة "الراي" الكويتية، مشيرة إلى أن الصاروخ، الذي انطلق يوم الأحد، كان يحمل معه تجربة صممها طلاب في الكويت لتسليمها إلى رواد الفضاء الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية للقيام بتنفيذها نيابة عنهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك التجربة تمثل حدثاً تاريخياً يعزز من مكانة الكويت ويضعها على خريطة الفضاء العالمية، مشيرة إلى أن المركز العلمي أقام فاعلية خاصة احتفالاً بانطلاق الصاروخ الذي يحمل التجربة الكويتية.

وتعتمد التجربة الكويتية على قياس تأثير الجاذبية الصغرى على نمو بكتيريا "إي كولاي واستهلاكها لثاني أكسيد الكربون"، بحسب الصحيفة