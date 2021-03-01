نتنياهو يتهم إيران بتفجير السفينة الإسرائيلية ويهدد بالرد

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن "إيران مسؤولة عن الانفجار الذي استهدف سفينة إسرائيلية في خليج عُمان".



وعندما سُئل عما إذا كانت "إسرائيل" سترد على حادث الجمعة قبالة ساحل عمان، قال إنه سيتم الردّ على كل الجبهات.



وأضاف: "لن نسمح لإيران بامتلاك أو تطوير أي قدرات نووية باتفاق أو دون اتفاق" مشيراً إلى أنه أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأمر.



وتاتي تصريحات نتنياهو، بعدما قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي اليوم الأحد، إن الهجوم الصاروخي على سفينة شحن إسرائيلية الأسبوع الماضي كان بمثابة تذكير بأن إيران "تنشر الإرهاب وتقوم بأنشطة إرهابية ضد أهداف مدنية"، وذلك بعد تصريحات وزير الحرب بيني جانتس بإن إيران هي المسؤولة عن الهجوم.