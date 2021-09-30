ناقلتان من النفط والغاز تصلان ميناء “بانياس”

أفرغت ناقلتان للنفط الخام الخفيف في ميناء “بانياس” النفطي، السبت الماضي، وتجاوزت حمولتها الثلاثة ملايين برميل وهي كافية لتشغيل مصفاة بانياس لحوالي شهر ونصف، وإنتاج مختلف المشتقات النفطية التي تلبي احتياجات السوق المحلية واستقرارها سيما مع بداية الخريف واقتراب الشتاء.



وأفادت مصادر لصحيفة “البعث” أن ناقلة للغاز أفرغت حمولتها من الغاز المنزلي البالغة ألفان ومئة طن غاز في ميناء بانياس النفطي، ويتم العمل على توزيع الغاز على المحافظات بنسب متساوية لتوزيعها على المواطنين، أي أن السوق سيشهد توريدات إضافية متواترة من النفط الخام والغاز بما يضمن عودة تدفق المواد، لا سيما الغاز وتقليص زمن وصول رسائل استلام الغاز.



كما وصلت ميناء “بانياس” النفطي ناقلة لمادة المازوت مخصصة للبنان، حيث يتم إفراغ حمولتها من المازوت وشحنها بالصهاريج عبر الأراضي السورية باتجاه الحدود اللبنانية.