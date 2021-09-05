نائب مصري يعلق على موافقة سوريا على تمرير الغاز المصري للبنان عبر أراضيها

قال النائب والاعلامي مصطفي بكري بخصوص موافقة سوريا على تمرير الغاز المصري للبنان عبر أراضيها إنه”موقف متوقع من القيادة السورية التي تدرك أهمية الطاقة لإنهاء الأزمة في لبنان”



وأضاف بكري: “هذا موقف متوقع من القيادة السورية التي تدرك أهمية الطاقة لإنهاء الأزمة التي تعيشها لبنان، كما أن التحرك المصري الأردني يعبر عن التضامن مع لبنان الشقيق في أزمته الراهنة، بما يمكن أن يخفف من معاناته من نقص الطاقة والغاز”.



وأوضح بكري أن مصر من الدول الداعمة لوحدة سوريا والرافضة للتدخل في شؤونها، وهو ما عبر عنه الرئيس السيسي أكثر من مرة، منوها بأن”هذا الموقف سيكون له تأثيره الإيجابي على التسريع بعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها”.



وكانت دمشق قد وافقت في وقت سابق من اليوم على طلب الجانب اللبناني السماح بتمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان.



المصدر: RT