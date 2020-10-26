ميليشيا “قسد” تختطف 50 مدنياً من قرى ريف الرقة

تواصل ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي اعتقال المدنيين ضمن القرى التي تسيطر عليها في مناطق شرق الفرات السوري حيث أقدمت مساء أمس على اختطاف العشرات من سكان قرى ريف الرقة الشرقي.



وذكرت وكالة “سانا” السورية أن “مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد التي تعمل تحت إمرة قوات الاحتلال الأمريكي نفذت حملة مداهمات طالت عدة قرى في ريف الرقة الشرقي واختطفت على إثرها أكثر من 50 مدنياً بينهم عدد من الشبان لإلحاقهم في معسكرات تدريب وزجهم لاحقاً للخدمة في صفوفها واقتادتهم إلى جهات مجهولة”.



وأول أمس الجمعة اقتحمت مجموعات مسلحة من مليشيا “قسد” بلدة الباغوز في ريف دير الزور وداهمت عدة منازل في حي العلاوي في البلدة واختطفت 5 من أبناء البلدة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.



ويوم الثلاثاء الفائت اقتحمت “قسد” عدداً من منازل الأهالي في مدينة الطبقة وقرية صكير في ريف الرقة واختطفت عدداً من المدنيين بعد أن فرضت طوقاً حول القرى والبلدات التي داهمتها ونفذت عمليات تفتيش طالت عدداً من المنازل والسيارات العابرة.



وشهدت أرياف دير الزور والرقة خلال الأسابيع الماضية مظاهرات شعبية للمطالبة بطرد الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” في ظل استمرار انتهاكاتها بحق المدنيين وسرق النفط السوري في مناطق شرق الفرات السوري.