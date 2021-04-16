ميليشيا (قسد) تختطف 4 مدنيين في ريف دير الزور

اختطفت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدداً من الأهالي في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي.



وذكرت مصادر أهلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” نفذت حملة مداهمة وتفتيش لعدد من منازل المواطنين في قرية الزر بالريف الشرقي للمدينة اختطفت على إثرها 4 مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.



وصعدت ميليشيا “قسد” عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيدا للقتال في صفوفها.



سانا