ميزات مهمة تصل تطبيق "واتس آب" المخصص للحواسب

أطلقت شركة "واتس آب"، نسخة اختبارية لتطبيقها المخصص للحواسب، زودتها بعدد من الميزات المهمة للمستخدمين.



وأشارت عدة مواقع مختصة بشؤون التقنية والإنترنت، إلى أن النسخة التجريبية التي أتيحت لعدد محدود من مستخدمي الحواسب توفر للمستخدمين إمكانية إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو من خلال التطبيق، الأمر الذي افتقده مستخدمو "واتس آب" عبر الحواسب لسنوات.



كما أضافت "واتس آب" زرين جديدين على تطبيقها أحدهما للمكالمات الصوتية والآخر لمكالمات الفيديو،لتوفير هذه الميزة في النسخة التجريبية، كما باتت تظهر عند المستخدم الذي يتلقى المكالمات نافذة منبثقة يرى فيها اسم المتصل والصورة التي خصصها لواجهة حسابه على التطبيق، ومن خلال هذه النافذة أيضا يمكن للمستخدم انتقاء خيار قبول المكالمة أو رفضها، وفي حال إجراء مكالمة فيديو يظهر للمستخدم نافذة مشابهة لكنها مجهزة بزر لتشغيل أو إيقاف الكاميرا.



النسخة التجريبية من التطبيق وفرت للمستخدمين أيضا مجموعة أوسع من الملصقات والرسوم التعبيرية شبيهة بتلك التي توفرها نسخ "واتس آب" للهواتف الذكية، وحصلت هذه النسخة على ميزة "الوضع الداكن" التي تقلل من إجهاد العين أثناء النظر إلى شاشة الحاسب.