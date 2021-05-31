مهندس سوري يخترع “روبوت إطفاء”

بعد أن التهمت النيران خلال العام الماضي مساحات ضخمة من الأراضي في سوريا، أنهى المهندس السوري غيث بيبرس مشروع تخرجه، “روبوت إطفاء” تلبية للحاجة المجتمعية والدنية.



وفي التفاصيل، أوضح بيبرس أن الروبوت يقوم من خلال الحساس باكتشاف النار ويتوجه باتجاهها، ثم يحاول التعرّف على وجوه الأشخاص الموجودين داخل الحريق، ومن خلال تقنيات الذكاء الصنعي يحاول الروبوت التعرّف على حالة كلاً منهم الصحية، ليرسل بعد ذلك مباشرةً تقرير مفصّل الى الإدارة بعدد الأشخاص العالقين داخل النار وحالة كلاً منهم وذلك لتسهيل المهمة على فرق الإنقاذ المتوجهة الى مكان الحريق، ثم يقوم الروبوت باستخدام المضخة الأولى بالمساعدة في إطفاء الحريق، قبل أن ينتشر.



ونوه إلى أن كل ذلك يتم أثناء قيام الروبوت بنقل فيديو حيّ ومباشر لكل ما تلتقطه عدساته إلى الإدارة.



يذكر أن سوريا شهدت العام الماضي حرائق التهمت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحرجية، وامتدت في أربع محافظات وحسب إحصاءات وزارة الزراعة فقد بلغ عدد الحرائق 2480 حريق، وتضررت 252 قرية بينما بلغ عدد الأشجار المثمرة المتضررة مليونين و100 ألف شجرة.



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