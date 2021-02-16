منخفض قطبي يبدأ اليوم وأجواء عاصفة غدا الأربعاء
قال المتنبئ الجوي حسان جردي إن المنخفض الجوي قطبي المنشأ يبدأ تأثيره على البلاد اليوم الثلاثاء على المناطق الساحلية ليمتد إلى الشمال الغربي بهطولات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البرد أحياناً، وخلال ساعات ليل وصباح الأربعاء يمتد ليشمل جميع المناطق.
وأوضح جردي أن ذروة المنخفض تكون بين منتصف ليل الثلاثاء إلى منتصف ليلة الأربعاء بأمطار غزيرة على أغلب المناطق ورياح جنوبية غربية نشطة تصل في بعض هباتها إلى 70 كم/سا.
ولفت جردي إلى أن الهطل الثلجي يكون في المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1500م ويتدنى الهطل يوم الأربعاء حتى ارتفاع 1000م، منوهاً بأن الهطل يكون غير تراكمي أو ممزوجا على أقل من 1000م، مع العلم أن أكثر المناطق التي ستهطل فيها الثلوج هي القنيطرة والسويداء وسلسلة القلمون والمرتفعات الساحلية وجبل الشيخ.
وحذر جردي من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة يوم الأربعاء، كما حذر من حدوث السيول في الوديان والمنحدرات والأماكن المنخفضة.
وأشار المتنبئ الجوي إلى أن المنخفض ينحسر يوم الخميس القادم لتبدأ بعده أجواء شديدة البرودة (صقيع) تستمر حتى يوم السبت القادم.
الوطن