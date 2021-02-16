منخفض قطبي يبدأ اليوم وأجواء عاصفة غدا الأربعاء ‏

قال المتنبئ الجوي حسان جردي إن المنخفض الجوي قطبي المنشأ ‏‏يبدأ تأثيره على البلاد اليوم الثلاثاء على المناطق الساحلية ليمتد إلى الشمال ‏‏الغربي بهطولات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البرد أحياناً، وخلال ساعات ليل ‏‏وصباح الأربعاء يمتد ليشمل جميع المناطق.‏



وأوضح جردي أن ذروة المنخفض تكون بين منتصف ليل ‏‏الثلاثاء إلى منتصف ليلة الأربعاء بأمطار غزيرة على أغلب المناطق ورياح ‏‏جنوبية غربية نشطة تصل في بعض هباتها إلى 70 كم/سا.‏



ولفت جردي إلى أن الهطل الثلجي يكون في المناطق التي يزيد ارتفاعها على ‏‏‏1500م ويتدنى الهطل يوم الأربعاء حتى ارتفاع 1000م، منوهاً بأن الهطل يكون ‏‏غير تراكمي أو ممزوجا على أقل من 1000م، مع العلم أن أكثر المناطق التي ‏‏ستهطل فيها الثلوج هي القنيطرة والسويداء وسلسلة القلمون والمرتفعات الساحلية ‏‏وجبل الشيخ.‏



وحذر جردي من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة يوم الأربعاء، كما حذر من ‏‏حدوث السيول في الوديان والمنحدرات والأماكن المنخفضة.‏



وأشار المتنبئ الجوي إلى أن المنخفض ينحسر يوم الخميس القادم لتبدأ بعده أجواء ‏‏شديدة البرودة (صقيع) تستمر حتى يوم السبت القادم.‏



الوطن