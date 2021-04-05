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من هو الشخص الذي تواصل مع زوجة الأمير حمزة ليلة الاعتقالات في الأردن؟

لم يكشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن هوية الشخص المرتبط باستخبارات أجنبية الذي قال إن الأجهزة الأمنية رصدت تواصله مع زوجة الأمير حمزة بين الحسين لنقلها خارج الأردن، فتكفلت وسائل إعلام محلية بالكشف عن هوية هذا الشخص.

ونقل موقع "عمون" الأردني عن مصدر مطلع، أن الشخص الذي تواصل مع بسمة حمزة هو "ضابط سابق في الموساد الإسرائيلي".

وبحسب الإعلام الأردني فإن الضابط ويدعىRoy Shaposhnik  تواصل مع زوجة الأمير حمزة مساء يوم السبت، وقال لها إنه "جاهز لوضع الإمكانيات المتاحة لخدمتها، وعرض عليها توفير طائرة خاصة لإخراجها من الأردن إلى بلد أجنبي وقتما تشاء".

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت أفادت بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كان على علم بالأحداث الجارية من وراء الكواليس في الأردن، وما شهدته من حملة اعتقالات بحق مقربين من الأمير حمزة، على خلفية اتهامات له بمحاولة التخطيط لعملية انقلاب".