من هم المرشحون لمنصب الرئاسة السورية؟!

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في قبول أسماء 3 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، ورفض الباقي لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.

وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس المحكمة الدستورية، محمد جهاد اللحام، أسماء المرشحين وهم « بشار حافظ الأسد، وعبد الله سلوم عبد الله، ومحمود أحمد مرعي».



وكان مجلس الشعب أغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 28 نيسان الماضي، بعد تقديم 51 طلباً للترشح، من بينها 7 طلبات لسيدات سوريات.وستجرى الانتخابات الرئاسية يوم الأربعاء 26 من الشهر الجاري.