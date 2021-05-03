من هم المرشحون لمنصب الرئاسة السورية؟!
أعلنت المحكمة الدستورية العليا في قبول أسماء 3 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، ورفض الباقي لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.
وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس المحكمة الدستورية، محمد جهاد اللحام، أسماء المرشحين وهم « بشار حافظ الأسد، وعبد الله سلوم عبد الله، ومحمود أحمد مرعي».
وكان مجلس الشعب أغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 28 نيسان الماضي، بعد تقديم 51 طلباً للترشح، من بينها 7 طلبات لسيدات سوريات.وستجرى الانتخابات الرئاسية يوم الأربعاء 26 من الشهر الجاري.