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مكتب دفن الموتى: تسجيل حالة وفاة واحدة أسبوعياً جراء فيروس كورونا

قال مدير مكتب دفن الموتى فراس إبراهيم إن نسبة انخفاض طرأت على حالات الوفاة تزامناً مع الذروة الثانية من كورونا ويتم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الفيروس أسبوعياً.

وبيّن إبراهيم لصحيفة "الوطن" شبه الرسمية، أن "نسبة انخفاض حالات الوفاة تزامناً مع الذروة الثانية من جائحة كورونا بلغت 13 حالة مقارنة بالذروة الأولى التي شهدتها البلاد خلال فترة الصيف من العام الماضي ووصلت فيها حالات الوفاة إلى 38 حالة (طبيعية–كورونا) وسطياً".

وتابع إبراهيم أن "الموجة الثانية من كورونا كانت ضعيفة جداً حيث يتم حالياً تسجيل حالة وفاة واحدة فقط كل أسبوع بسبب الفيروس".

وأفاد إبراهيم أن وقت الذروة خلال الموجة الأولى سجل أعداداً كبيرة لفترة أسبوع فقط سرعان ما انخفض العدد وشملت الحالات (وفاة طبيعية وحالات مشتبه فيها إضافة إلى الحالات المثبتة إصابتها بالفيروس)".

وأشار إبراهيم إلى أن أعلى أرقام وفيات تم تسجيله خلال الموجة الأولى هو 133 حالة وفاة.

يذكر أن عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا بلغ 15642 حالة توفي منها 1032، بحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة.