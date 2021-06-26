مقتل 5 مسلحين من ميليشيا (قسد) المدعومة أمريكيا بريف دير الزور

قتل 5 مسلحين من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في هجوم للفصائل الشعبية على سيارة عسكرية تابعة للميليشيا بريف دير الزور الغربي.



وذكرت مصادر محلية أن “مجموعة من الفصائل الشعبية نصبت كمينا لسيارة تابعة لميليشيا “قسد” في محيط بلدة جزرة الميلاج بريف دير الزور الغربي وتعاملت معها بالأسلحة الرشاشة ما أدى إلى مقتل 5 مسلحين وإعطاب السيارة”.



وتتواصل الهجمات على مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالمخطط الأمريكي في الجزيرة السورية رداً على تصعيد الميليشيا اعتداءاتها على المدنيين حيث قتل أمس الأول مسلح منها إثر هجوم شنته فصائل شعبية بالأسلحة الرشاشة على السيارة التي كان يستقلها في قرية سويدان الجزيرة التابعة لناحية ذيبان بريف دير الزور الشرقي.