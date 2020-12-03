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مقتل مسلحين من ميليشيا “قسد” برصاص مجهولين في مخيم الهول والشدادي في ريف الحسكة

قتل مسلحان من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي برصاص مجهولين في مخيم الهول والشدادي في ريف الحسكة.

حيث أفادت وكالة “سانا”بمقتل مسلح من ميليشيا “قسد” بطلق ناري من قبل مجهولين في القسم الثالث من مخيم الهول بالتزامن مع مقتل مسلح آخر من “قسد” برصاص مجهولين في مدينة الشدادي في الريف الجنوبي للحسكة.

ولفتت الوكالة إلى تواصل الهجمات على مواقع وتحركات ميليشيا “قسد” في ريف دير الزور حيث أحرق مجهولون آلية حفر تابعة للميليشيا في قرية الطكيحي بالريف الشمالي الشرقي ما أدى إلى إصابة عدد من مسلحيها.

وأطلق مجهولون أول أمس النار بشكل مباشر على سيارة تابعة لميليشيا “قسد” التي تعمل تحت إمرة الاحتلال الأمريكي في جديدة عكيدات شرق دير الزور ما تسبب بوقوع أضرار مادية في السيارة.

وتشهد الفترة الأخيرة ازدياد في الاستهدافات ضد مسلحي “قسد” في المناطق التي تنتشر فيها شرقي الفرات السوري من تفجيرات واغتيالات وغيرها، وسط حالة السخط بسبب انتهاكات الميليشيا والاحتلال الأمريكي بحق المدنيين.