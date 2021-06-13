معدل الوفيات الذكور تضاعف عن النساء في سورية

كشف رئيس قسم الطب الشرعي في مشفى المواساة والرئيس الفخري للطب الشرعي في سورية "حسين نوفل" أن معدل الوفيات لدى الذكور تضاعف خلال الحرب عن معدل وفيات النساء.



"نوفل" وفي تصريحه لإحدى الصحف المحلية، قال إن «المعدل الوسطي للأعمار في سوريا قبل الحرب يتراوح ما بين 65 إلى 68 سنة إلا أنه في الحرب على البلاد انخفض».



وأوضح أن «معدل أعمار النساء عالمياً أعلى من معدل أعمار الرجال بسبب أن الذكور يصطدمون بالأعمال الخارجية أكثر من الإناث لذلك هم أكثر عرضة للحوادث والأمراض، في حين لدى الإناث هرمونات أنثوية تحميها من ارتفاع الضغط والإصابات القلبية»، مشيراً إلى أن «المرأة حتى عمر الـ50 سنة تكون محمية من كل الإصابات القلبية نتيجة وجود هذه الهرمونات».



ولفت "نوفل" إلى أنه بعدما تصل المرأة إلى سن اليأس تصبح معرضة للأمراض القلبية كباقي الذكور إلا أنها قبل ذلك تكون أقل عرضة للإصابة بهذه الأمراض.