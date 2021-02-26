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مع اقتراب موعد الانتخابات.. موسكو تدعو المجتمع الدولي لمساعدة سوريا

دعت موسكو المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدة لسوريا في إجراء الانتخابات الرئاسية خلال عام 2021 الحالي.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء 24/2/2021 : “علينا جميعاً أن نساعد في تنظيم هذه الانتخابات، هذا هو موقفنا”.

وأشار بولانسكي وفق ما نقلت قناة “روسيا اليوم” إلى أن سوريا “لديها الحق الكامل” في إجراء الانتخابات حيث “لا توجد أحكام قد تعرقل ذلك”، وأوضح أن الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور الجديد عمليتان مختلفتان، ولذا لا أسباب لاعتبار الاقتراع غير دستوري.

وأوضح: “سمعنا عن خطط بعض الدول الأوروبية، التي أعلنت منذ البداية أنها لن تعترف بهذه الانتخابات وستعتبرها غير قانونية. التصرف بهذه الطريقة بلا شك من حقها، لكننا نعتقد أنه لا توجد هناك أسس لهذا الموقف”.

وسبق أن أكد وزير الخارجية الراحل، وليد المعلم، خلال اجتماع مع وفد رفيع للحكومة الروسية في دمشق شهر سبتمبر 2020، أن الانتخابات الرئاسية ستجري في سوريا عام 2021 بالتوافق مع الدستور الحالي، متعهداً أن تتم بشكل حر ونزيه.