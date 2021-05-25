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مصرع 14 شخصاً "بينهم إسرائيليين" في حادث تلفريك بإيطاليا

أفادت تقارير إعلامية بأن 14 شخصاً "بينهم 6 إسرائيليين" لقوا مصرعهم في حادثة سقوط عربة تلفريك في جبال الألب في شمال إيطاليا.

وقالت خارجية الاحتلال نقلاً عن السلطات الإيطالية، إنّ من بين الضحايا 6 من مواطني الكيان المحتل، مضيفة أن المعلومات لا تزال قيد التحقيق.


ووقع الحادث في تلفريك يربط بين بلدة ستريسا الواقعة على ضفاف بحيرة لاغو ماجوري، وجبل مونتيرون الذي يبلغ ارتفاعه نحو 1500 متر.


وذكرت وسائل إعلام أن الحادث وقع على بعد حوالي 100 متر من قمة الجبل، وتمّ نقل المصابين بالمروحية إلى مستشفى في مدينة تورينو.