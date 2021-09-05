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مصر.. مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات في حادث سير كبير شمال شرق البلاد

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 34 آخرون، مساء السبت، جراء حادث انقلاب حافلة رحلات سياحية بطريق السويس – القاهرة شمال شرق مصر.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن الحادث وقع بالقرب من الكيلومتر 109 في طريق السويس – القاهرة، وأرسل مدير مرفق إسعاف السويس، محمد طنطاوي، نحو 30 سيارة إسعاف إلى الموقع لنقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج.

وقالت مصادر طبية إن سيارات الإسعاف نقلت 8 جثث من مكان الحادث، ليرتفع لاحقا عدد الضحايا إلى 12 بسبب خطورة حالات بعض المصابين.

وأضافت المصادر أنه تم حتى الآن تسجيل 34 جريحا، مضيفة أن القتلى والمصابين بينهم أطفال، وكانت الإصابات بين ارتجاج ونزيف وكسور وكدمات وسحجات.

وأعلن وكيل وزارة الصحة بالسويس، إسماعيل الحفناوي، حالة الطوارئ بمستشفى السويس العام، وتم استدعاء جميع الأطباء من أقسام العظام والجراحة والأشعة.

وانتقلت قيادات المحافظة إلى موقع مستشفى السويس العام للوقوف على عملية إسعاف المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم، فيما انتقلت القيادات الأمنية بالسويس لمكان الحادث للوقوف على أسباب الحادث وإزالة آثاره من الطريق.

وتبين أن الحافلة المنكوبة كانت قادمة من شرم الشيخ متجهة إلى القاهرة، وعبرت من وصلة الكيلو 109 وخرجت إلى طريق السويس القاهرة ووقع الحادث بعد نحو 2 كم، بحسب ما ذكرته بعض المصادر.
المصدر: "المصري اليوم" + "اليوم السابع"