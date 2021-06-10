مصر تبلغ الفصائل الفلسطينية تأجيل الحوار «لانشغالات»

أبلغت السلطات المصرية، الفصائل الفلسطينية، اليوم، تأجيل موعد الحوار المقرر في القاهرة بسبب «انشغالات لديها».



من جهته، أكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، مساء أمس الأربعاء، تأجيل لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة. وأوضح البرغوثي في تصريح إعلامي، أن «الجانب المصري أبلغنا بتأجيل موعد لقاءات القاهرة، دون تحديد موعد جديد لها».



كما أكد نائب رئيس حركة حماس في الخارج الدكتور موسى أبو مرزوق، في تصريح اعلامي، أنه «لن تجدي نفعًا أي ضغوط على حماس في ملف الجنود الأسرى، سواء كانت ضغوطًا من أجل إعادة الإعمار أو القضايا المعيشية لأهلنا في غزة، فموقف الحركة كان ولا يزال الأسرى مقابل الأسرى. قضية الأسرى على رأس الأولويات لدى قيادة حماس».