مصدر في مجلس الأمن الدولي ينفي مناقشة إرسال قوات لحفظ السلام إلى كابل

أكد مصدر في مجلس الأمن الدولي أن المجلس لا يبحث حاليا إمكانية إرسال قوات لحفظ السلام إلى أفغانستان.



وقال: "في الوقت الحالي، لا يناقش مجلس الأمن الدولي مسألة إرسال بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة إلى أفغانستان، ولاسيما إلى كابل".



وأضاف: "تجري حاليا مناقشة مشروع قرار أعدته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يهدف إلى ضمان مغادرة المواطنين الأفغان الذين يريدون مغادرة البلاد بطريقة آمنة، مع وصول آمن وموثوق".



من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن "باريس ولندن ستطالبان الأمم المتحدة بإعلان منطقة أمنية في العاصمة الأفغانية لحماية العمليات الإنسانية".



بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن "مقترحات مثيرة للاهتمام تأتي من فرنسا بشأن إرسال قوات حفظ سلام إلى أفغانستان"، مشيرا إلى أنه "نحتاج إلى معرفة ما إذا كان من السهل القيام بذلك، وأنه في حال تم تشكيل هذه القوات، فيجب تشكيلها من قبل الأمم المتحدة بمشاركة دول مختلفة".



وسيطرت حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابل في الـ15 أغسطس، وأعلنت في اليوم التالي أن "الحرب في أفغانستان قد انتهت وأن شكل الحكومة في البلاد سيتضح في المستقبل القريب".



ويتم إجلاء المواطنين الأجانب والأفغان العاملين في مهام خارجية عبر المطار الوحيد في كابل، الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى.



المصدر: "نوفوستي"