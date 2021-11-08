مصدر عراقي: تحرك لعقد اجتماع وطني إثر محاولة اغتيال الكاظمي

كشف مصدر سياسي عراقي عن تحرك سياسي عراقي لعقد اجتماع بين جميع الفرقاء في البلاد لبحث قضية محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ونتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.



وقال المصدر في بغداد اليوم إن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم يقود تحركاً لعقد اجتماع حوار وطني خلال اليومين المقبلين يحضره رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس القضاء الأعلى فائق زيدان وجميع زعماء القوى السياسية الفائزة والخاسرة في الانتخابات النيابية العراقية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي.



وأوضح المصدر أن الهدف من الاجتماع الوقوف على ملابسات القصف الذي استهدف منزل الكاظمي فجر اليوم لانطوائه على أبعاد تهدد العملية السياسية في العراق الذي يمر بوضع خطير جداً اختلطت فيه الأوراق.

ووفقاً للمصدر سيناقش الاجتماع أيضاً تداعيات نتائج الانتخابات المختلف عليها بين الفرقاء العراقيين.

وكان رئيس الوزراء العراقي نجا اليوم من محاولة اغتيال بثلاث طائرات مسيرة تمكنت القوات الأمنية من إسقاط اثنتين منها.