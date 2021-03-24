مصادر توضح حقيقة استهداف حقل “كونيكو” وتحليق المروحيات الأمريكية شمال دير الزور

أكد العقيد “واين مارتو”، الذي يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم التحالف الذي تقوده واشنطن بزعم محاربة “داعش”، سقوط قذيفة واحدة مجهولة المصدر وعلى بعد مسافة كبيرة من حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي دون تسجيل أي إصابات.



في حين أوضحت مصادر خاصة حقيقة الأنباء التي تم تداولها حول استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في “حقل كونيكو”، ريف دير الزور الشمالي.



المصادر نفت سماع أصوات انفجارت من الحقل أو المناطق القريبة منه، كما أكدت مصادر صحفية مقربة من “قوات سوريا الديمقراطية”، أنه وفي حال استهداف أي قاعدة أمريكية فمن المستحيل معرفة وقوع إصابات بين صفوف القوات الأمريكية إلا إن تم الإعلان بشكل رسمي من قبل قيادة التحالف أو الإدارة الأمريكية، إذ تعتبر القواعد الأمريكية مناطق محظورة عسكرياً حتى على عناصر “قسد”، وبالتالي فإن أي معلومة بهذا الخصوص غير دقيقة.



كما أن المنطقة الواقعة شرق الفرات شهدت اليوم عاصفة غبارية، ما يؤكد أيضاً استحالة استخدام الصواريخ البدائية في استهداف القواعد الأمريكية، وتقول مصادر “أثر برس”، إن وقوع مثل هذا الحدث لا يمكن أن يتم عبر الصواريخ البدائية أو من نوع “كاتيوشا’، في حال وجود رياح شديدة لكونها تؤثر على مسار الصاروخ وبالتالي لن تحقق الإصابة.



وشهدت بادية دير الزور تحليقاً من قبل المروحيات الأمريكية التي كانت تمشط من علو منخفض مناطق البادية بحثاً عن عدد من السجناء المرتبطين بتنظيم “داعش”، كانوا قد فروا من سجن يتبع لـ “قسد“، في بلدة “الصور”، الواقعة على بعد ٥٠ كم إلى الشمال من دير الزور.



وكان موقع “INTEL SKY”، الذي يرصد حركة الطيران فوق سوريا قد نشر ظهر اليوم الثلاثاء، خبراً عن استهداف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو بعشرات الصواريخ ما أدى لسقوط خسائر بشرية بين القوات الأمريكية، الأمر الذي تناقلته لاحقاً مجموعة من القنوات والمواقع الإخبارية العربية.



محمود عبد اللطيف – دير الزور