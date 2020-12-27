مسار جديد للرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون

أفردت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مساراً خاصاً لتعاطيها مع الجانب الاستثماري الداعم في مهامها المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، وتنمية المهارات الاستثمارية متناهية الصغر والمشروعات المكروية المولدة للدخل، والتي تبدو الخيار الإغاثي الأهم للأسر الفقيرة والأكثر فقراً.



هذا المسار الاستراتيجي في عمل الوزارة تلاقى مع مبادرات أهلية لدعم المشاريع الصغيرة للسيدات، ولا سيما (الأم “البديلة” التي تربي أطفالاً غير أطفالها، أم الشهيد، أم الأيتام، أم المعوق)، عبر طرح عروض المشاريع على كل الجمعيات التي يتم التعاون معها، والتي يبلغ عددها نحو 72 جمعية في الريف لترشيح سيدات، واختيار المشاريع التي تحقق استدامة دائمة، حيث تم التثبيت مع /12/ مشروعاً في عدة مناطق مختلفة، وتمثّلت تلك المشاريع بـ: (إقامة فرن في البيت، تربية المواشي، خياطة، بيع ألبسة وحقائب)، وهناك تطلع للتنوع في المشاريع لضمان استمرارها في المستقبل ومتابعتها لمدة عام كامل، علماً أن مواد المشاريع يتم استلامها من المبادرة المركزية مباشرة بعد أن تتم دراسة المشروع لتمويله بكل ما يلزم من أدوات لإطلاقه، لكون دعم المبادرة يتمثّل بتأمين كل الأدوات اللازمة للمشاريع وليس بدعم مادي، وتتم متابعة كل المشاريع المتفق عليها لاجتثاث العقبات التي تقف في طريق أي منهم.





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