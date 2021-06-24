مسؤولان سوريان في الأردن من أجل خط الغاز العربي!

اجتمع وزيرا النفط والكهرباء في سورية مع وزيرة الطاقة الأردنية، في العاصمة عمان، أمس، لبحث تأهيل خط الغاز العربي الواصل بين سوريا والأردن، ووضع منظومة الربط الكهربائي بين البلدين.



وقال وزير النفط بسام طعمة، الذي وصل إلى المملكة الهاشمية برفقة وزير الكهرباء غسان الزامل، في زيارة رسمية، إن الاجتماع بوزير الطاقة الأردنية تناول الوضع الفني لخط الغاز العربي وإمكانية استخدام الخط لنقل الغاز.



بدوره، قال الزامل أنه تمت مناقشة إعادة تأهيل خط الربط الكهربائي بين سوريا والأردن في إطار خط الربط الكهربائي العربي، مضيفاً أن وضع الخطط لإعادة التأهيل سيتم قريباً.



وبحسب موقع قناة "رؤيا" الأردنية، أكدت وزيرة الطاقة الأردنية والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، على أهمية التعاون بمجال الطاقة انطلاقاً من روح العلاقة الأخوية مع سوريا وفي إطار سياسة تضع بالاعتبار التكامل الاقتصادي الذي يخدم مصالح البلدين.



وكان وفد أردني رفيع، زار سوريا، نيسان الماضي، برئاسة رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، لبحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



وشهدت العلاقات بين سوريا والأردن تحسناً ملحوظاً على الصعيد الاقتصادي تحديداً، خاصة بعد القرار الأردني السوري المشترك عام 2018 بفتح الحدود بين الجانبين من خلال معبر جابر- نصيب.