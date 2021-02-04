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مسؤول إسرائيلي يهدد بضرب إيران بشكل منفرد!

حذّر مسؤول إسرائيلي من أن"إسرائيل" قد تضطر إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران بمفردها، لأن الولايات المتحدة لن تفعل ذلك.

وقال وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي، «يجب على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستقبل بإيران نووية، أو ما إذا كانت ستشن مثل هذه الضربة بمفردها»، مضيفاً «ربما ستضطر إلى العمل بشكل مستقل لإزالة هذا الخطر».

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن هنغبي قوله إن «واشنطن لن تهاجم المنشآت النووية في إيران أبداً».

وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي، وسط رسائل سياسية غير مباشرة بين واشنطن وطهران، لإعادة إحياء الاتفاق النووي، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس قال في وقت سابق، إن «أمام إيران نحو 6 أشهر لإنتاج مواد انشطارية كافية لصنع سلاح نووي».

يشار إلى أن المبعوث الأمريكي الجديد الخاص بإيران التقى مع مسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة سبل إحياء الاتفاق النووي الموقّع مع إيران عام 2015.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه إذا عادت طهران "للالتزام" بالاتفاق فإن واشنطن ستقوم بالمثل، وسوف تسعى عندئذ للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقاً يغطي أيضاً سعي إيران لتطوير صواريخ باليستية، ودعم قوات في العراق وسوريا واليمن وأماكن أخرى.وردت طهران بأن واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق، وعليها أن تعود إليه قبل أن تطلب من إيران ذلك.