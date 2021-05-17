مركبة «غير مأهولة» على «الكوكب الأحمر»

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن مركبة فضاء صينية غير مأهولة هبطت بنجاح على سطح المريخ ليلة أمس.



ونقلت إحدى الوكالات الروسية عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية، أن مسبار"تيانوين-1" هبط في 15 أيار، بنجاح على سطح المريخ، لافتةً إلى أن المسبار هبط بالمنطقة المحددة مسبقاً، "يوتوبيا بلانيتيا".



وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية في وقت سابق، إن «مركبة فضائية صينية غير مأهولة ستهبط على سطح الكوكب الأحمر بين 15 و19 من شهر أيار الحالي».ويشار إلى أن المركبة "تيانوين-1" هي أول مهمة صينية مستقلة للمريخ، كما يعد هبوط مركبة فضائية على أرض المريخ عملية صعبة للغاية