مخترع سوري يكشف عن اختراع كانسة كهربائية متكاملة

كشف المخترع "موفق غزال" عن اختراعه الجديد المتمثل بكانسة كهربائية متكاملة يتم تركيبها على جرافة بوبكات الصغيرة لتقوم بكافة أعمال الكنس والتنظيف التي تقوم بها سيارات كنس الشوارع الكبيرة .



وتبعا لذلك امكانية الاستغناء عن استيراد سيارات الكنس وتوفير الملايين من العملة الصعبة على الخزينة العامة والمساعدة في تنظيف الشوارع بسرعة عالية والوصول إلى الشوارع الضيقة لمواصفتها الخاصة.



وتبعا لذلك أوضح المخترع غزال أن هذه الكانسة المتكاملة يمكن تركيبها على جرافة بوبكات بدل سطل الجرافة وهي تحتوي على مستوعب الأوساخ الذي يفتح ويغلق بواسطة باب سفلي بواسطة اثنتين من الجكات الهيدروليكية على الجوانب من خلال تحكم كهربائي من عند السائق, هذه المكنسة تعمل اثناء مسير الجرافة إلى الأمام.



وأضاف ان هذه الكانسة تحتوي أيضا على خزان ماء مع مضخة ماء كهربائية ومرشات ماء على الواجهة الامامية فيما يتم التحكم بالفراشي في الأسفل بواسطة محرك هيدروليك بسرعتين مع سهولة امكانية تبديل الفراشي.



وأعرب المخترع غزال عن الأمل بان يستفيد من اختراعه الجديد مجالس المدن والبلديات ومديريات النظافة في سورية كون هذه الكانسة توفر الكثير من الجهد والوقت والمال.والمخترع موفق غزال قامة وطنية في مجال الاختراعات يمتد عمله المستمر لأكثر من ثلاثة عقود وعشرات الاختراعات في عدة مجالات وأطلق عليه رجل الرافعات الهيدوليكية الاول في سورية كما يحمل السجل الصناعي رقم 1 في مجال الروافع في سورية.



و في سجل اختراعاته اضافة الى هذا الاختراع الاخير 14 اختراعا منها رافعة سلة هيدروليكية مع ميزة المسير الذاتي وجهاز مولد ذاتي للطاقة الكهربائية يوفر حتى الثمن من مشتقات الطاقة الأحفورية المستخدمة تقليديا في توليد الكهرباء وجهاز الارتباط والجاذبية الأرضية والمدخرة الهيدروليكية و. جهاز التصوير للمراقبة من الأعلى الكراج المتحرك تحت الارض لرعاية السيارات والمحرك الذاتي الدائم العمل ويعمل بالنيتروجين والمحرك المغناطيسي دائم الدوران والعربة الهيدروليكية ذات التحكم عن بعد وأبراج إرسال بارتفاع 80 مترا وأبراج الإرسال الخليوي المتحركة ضمن الشاحنات و عربة غسيل أبراج التوتر العالي وجهاز الاستقرار مع وجود الحركة والحواجز الفجائية الأمنية.