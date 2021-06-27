محاولة جديدة لتهريب شحنة مخدرات ضخمة من لبنان إلى السعودية

أكدت السلطات السعودية أمس، إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة، بعد وصولها موانئ مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.



ووفقاً لما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 14.4 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة.



وتم ضبط المخدرات مخفية داخل شحنة من الألواح الحديدية قادمة من لبنان.



وكانت السلطات اللبنانية ووسائل الإعلام السعودية قد أعلنت، بداية الشهر الحالي، ضبط كمية من حبوب الكبتاغون في لبنان كانت في طريقها إلى السعودية.