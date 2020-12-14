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محافظة دمشق تبرر الازدحام على البنزين: يعود إلى «الحالة النفسية»

أكد نائب محافظ دمشق، "أحمد نابلسي"، أن الازدحام الأخير على محطات البنزين يعود إلى «الحالة النفسية للناس، فبمجرد أن يرى المواطن أن هناك رتلاً من السيارات ينتابه شعور أن المادة ستنقطع، فيقف في الدور ليأخذ مخصصاته وهكذا يزداد عدد المنتظرين ويحدث الازدحام».

وأضاف النابلسي إنه «لا يوجد قلة في المادة الآن، بل "على العكس تماماً" فقد كان عدد طلبات البنزين التي تصل دمشق يومياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية بمعدل 53 طلباً يومياً، والآن ومنذ بداية الشهر الحالي زادت إلى 58 طلباً»، بحسب ما نقلت إحدى الصحف المحلية.