محافظ حماة يكشف حصيلة الهجوم المسلح في ريف السلمية

أدى هجوم مسلح على حافلات ركاب في محافظة حماة وسط سوريا إلى ارتقاء 9 مدنيين وإصابة 4 آخرين، وذلك بعد أيام من هجوم مماثل على حافلة بدير الزور، أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات.



وأفاد محافظ حماة طارق كريشاتي بأنّ "الهجوم حصل في تمام الساعة التاسعة والنصف (بالتوقيت المحلي) على قافلة صهاريج محروقات، وثلاث حافلات ركاب سياحية".



وأضاف كريشاتي في تصريحات إعلامية أن "الحصيلة الأولية 9 شهداء و4 جرحى مدنيين، وتمّ تأمين باقي الركاب جميعاً، وإسعاف الجرحى إلى مشفى السلمية".



وكشف أن "الهجوم غالباً تمّ بالأسلحة الرشاشة".



وقالت وسائل إعلام محلية إنّ الهجوم وقع قرب منطقة وادي العزيب بريف السلمية، وأدى إلى قطع الطريق لبعض الوقت، بعد اشتباكات خاضتها قوات من الجيش السوري مع مسلحين، يعتقد أنهم من تنظيم دا-عش.



فيما قالت مصادر إعلامية إنّ المسلحين انسحبوا باتجاه بادية حماة بعد تنفيذ الهجوم، في حين أرسل الجيش السوري قوات مؤازرة لإعادة تأمين الطريق.



يذكر أن بادية حماة تتصل إدارياً مع بادية حمص ومنطقة التنف بأقصى ريف حمص الجنوبي الشرقي على الحدود السورية الأردنية، والتي تتموضع فيها قاعدة للجيش الأمريكي، ، ويعتقد أن المسلحين الذين تدعمهم القاعدة الأمريكية، هم من ينفذون الهجمات في أرياف حمص وحماة ودير الزور، أو يقومون بتغطية هجمات مسلحي تنظيم دا-عش، الذين ينشطون في نفس المنطقة.