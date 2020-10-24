مجلس الشعب يقر مرسوم إلغاء الهيئة العامة للمصالحة الوطنية

أقر مجلس الشعب المرسوم التشريعي الخاص بإلغاء الهيئة العامة للمصالحة الوطنية.



ونص المرسوم رقم 22 التشريعي أنه يلغى المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2018 المتضمن إحداث هيئة عامة للمصالحة الوطنية.



ورأى رئيس لجنة القوانين المالية في المجلس النائب عمار بكداش أن إلغاء الهيئة هو قرار حكيم لأنه استنفد دورها ووجودها لم يعد له فائدة.



ودعا بكداش إلى إلغاء لجنة المصالحة في المجلس لأنه تم إلغاء الهيئة في السلطة التنفيذية، موضحاً أن المجلس بحسب النظام الداخلي يحق له إلغاء أي لجنة إذا رأى أنه لا يوجد لها فائدة فأجابه رئيس المجلس حموده صباغ: إن هذا الموضوع يبحث في الوقت المناسب.



الوطن