متهم بالاغتصاب يُعاقَب بغسل ملابس نساء قريته!

في عقوبة غريبة، قضت محكمة هندية بإطلاق سراح رجل متهم بمحاولة اغتصاب بشرط كفالة، تتضمن غسل وكي ملابس جميع النساء في قريته لمدة 6 أشهر كعقوبة له.



الشاب الهندي لالان كومار، البالغ 20 عاماً، والمتهم بمحاولة الاغتصاب يقتضي عليه الآن التكفل بتنظيف ألبسة نحو 2000 امرأة لمدة 6 أشهر كاملة بدءاً من شراء المنظفات والمواد الأخرى اللازمة لتوفير خدمات الغسيل المجانية ثم كيها.



وترى نساء في القرية أن هذا الحكم كان له أثر إيجابي؛ إذ فتح النقاش في القرية بشأن الجرائم ضد النساء.



الجدير بالذكر أن القانون الهندي المعدل لعام 2013، ينص على فرض حد أدنى من العقوبات في حالات معينة، بينها إذا ألحق الاعتداء الجنسي إصابة أدت إلى الوفاة أو الدخول في غيبوبة مستمرة للضحية، يجب أن يحكم على المغتصب المدان بالسجن لمدة لا تقل عن 20 عاماً وأحياناً الإعدام.



وكالات