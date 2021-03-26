مبادرة لدعم المشاريع الروبوتية لعام 2021 في هيئة التميز والإبداع

أطلقت إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع مبادرة لدعم المشاريع الروبوتية لعام 2021.



وأشارت الهيئة في بيان إلى أن المبادرة تستهدف الفرق التي تود المشاركة في المسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي -دبليو آر أو 2021 في الفئة المفتوحة بمراحلها العمرية الثلاث “الابتدائية والاعدادية والثانوية” مبينة أن الدعم سيكون مادياً إضافة إلى تقديم التجهيزات والخبرة.



ودعت الهيئة الراغبين بالمشاركة إلى ملء الاستمارة الخاصة بالمشاريع والموجودة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لغاية 15-4-2021.



وحددت الهيئة شروط التقدم للمسابقة كما يلي: المشاركة بفريق كامل مؤلف من 2-3 طلاب إضافة إلى المدرب، في إحدى الفئات العمرية الخاصة بالمسابقة المفتوحة، الابتدائية Elementary أو المتوسطة Junior أو العليا Senio، ثانياً- تعبئة الاستمارة الإلكترونية بشكل كامل.وأوضحت آلية التقييم والاختيار حسب مراحل المسابقة، ففي المرحلة الأولى وبعد دراسة كامل الطلبات الالكترونية يتم التواصل مع مدربي الفرق أصحاب الأفكار المميزة لإجراء مقابلة مرحلة التقييم الأولي وذلك بتاريخ 30/04/2021، علماً أن المعيار الأساسي هو الفكرة العلمية المتميزة للمشروع وقابلية تطبيقها حيث يُطلب من الفرق في مرحلة التقييم الأولي ما يلي - تقديم فكرة المشروع بشكل علمي وواضح، تقديم الدراسة الهندسية للمشروع (تصاميم هندسية ... )، نموذج أولي يوضح الفكرة، مسودة التقرير العلمي باللغة الانكليزية مع فيديو للفريق بما لا يتجاوز الدقيقتين وباللغة الانكليزية يوضح فيه الفريق فكرته، قائمة بالتجهيزات والأدوات مع التكاليف التقديرية التي يحتاجها الفريق.



وفي المرحلة الثانية تقوم لجنة التقييم باختيار أول ثلاثة فرق للتنافس في نهائيات المسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي WRO-2021، حيث يتم تقديم الدعم المناسب لإيصال المشروع للمرحلة النهائية التي تمكنه من المنافسة في المسابقة الوطنية.



أما في المرحلة الثالثة والأخيرة فتقام نهائيات المسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي بتاريخ 6 و 7 من شهر آب، حيث سيتم تأهيل الفريق الفائز بالمركز الأول للمشاركة بالمسابقة العالمية.



وأشارت الهيئة إلى أن آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة في 15 نيسان القادم.