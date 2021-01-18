ما هي ابرز طرق علاج برودة القدمين في المنزل؟

تعود برودة القدمين الى عدة اسباب سواء مشكلات صحية او نتيجة برودة الطقس، وفي هذا المقال، سوف نتعرف على طرق علاج برودة القدمين في المنزل بوسائل طبيعية.



عادةً ما تزداد برودة الأطراف في موسم الشتاء البارد، ولكن قد يعاني كثير من الأشخاص من الشعور بالبرودة أكثر من غيرهم، وذلك نتيجة مشكلة صحية تسبب زيادة البرودة في الجسم.



وفي هذا المقال، سوف نتناول طرق علاج برودة القدمين في المنزل.



ما هو اسباب برودة القدمين؟



يعتمد علاج برودة القدمين على سبب الشعور بالبرودة، حيث هناك عدة أسباب أبرزها:

الأسباب المزمنة: تؤدي بعض الأسباب المرضية إلى البرودة المزمنة في مختلف المواسم مثل برودة القدمين الناتجة عن مرض السكري، وبرودة القدمين الناتجة عن نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم.



الأسباب المؤقتة: قد يكون الشعور بالبرودة أمر مؤقت نتيجة الطقس البارد، أو خلال فترة الدورة الشهرية لدى المرأة.



علاج برودة القدمين بالحركة



تعتبر الحركة هي أفضل علاج برودة القدمين في الشتاء، وذلك لأن قلة الحركة تسبب برودة الجسم بالكامل، فيما تساعد الأنشطة المختلفة على تحريك الدورة الدموية بالجسم، وبذلك زيادة تدفق الدم إلى القدمين.



هناك العديد من الأنشطة التي يمكن القيام بها للحصول على الدفء مثل الركض والقفز، كما ينصح بالقيام بتمارين القدم البسيطة حتى أثناء الجلوس مثل تحريك أصابع القدمين وتحريك القدمين في حركات دائرية.



علاج برودة القدمين بالجوارب



أيضاً ينصح بارتداء الجوارب للمساعدة في علاج برودة القدمين في الشتاء، وينصح باختيار الجوارب المصنوعة من أقمشة تساعد على الدفء مثل الصوف أو الفرو، وخاصةً إن لم تكن الأرضيات مغطاة بالسجاد، حيث تساعد الجوارب على الاحتفاظ بالحرارة لفترة أطول، ولكن ينصح بعدم البقاء بالجوارب لفترات طويلة حتى تسمح للقدمين بالتنفس.



علاج برودة القدمين بالحمامات الدافئة



وسيلة أخرى تساعد في علاج برودة القدمين في الصيف والشتاء سريعاً، وهي نقعها في حوض قدم دافىء، سواء وضع الماء الدافىء في حوض الاستحمام أو حوض صغير يحتوي على الماء، على أن يتم نقع القدمين لمدة كافية للحفاظ على تدفق الدم إلى القدمين طوال اليوم، وتتراوح هذه المدة بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة.



قد تكون هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص قبل النوم لتخفيف التوتر وإرخاء العضلات.



لا تتناسب هذه الطريقة في علاج برودة القدمين لمرضى السكري، وذلك لصعوبة تحديد مدى سخونة الماء لديهم، حيث أن مرض السكري قد يسبب لهم تلف في أعصاب القدمين، وهو يعني بصعوبة الشعور بالسخونة الشديدة، وبذلك يمكن أن يؤدي إلى حروق في القدمين.



علاج برودة القدمين بالكمادات الدافئة



في حالة المعاناة من صعوبة النوم بسبب برودة القدمين، يمكن استخدام الوسادات الدافئة في علاج برودة القدمين، حيث تعتبر وسيلة للمساعدة في تهدئة العضلات المؤلمة بعد يوم طويل من الوقوف، كما أنها تساعد في فتح الأوعية الدموية والسماح بتدفق المزيد من الدم إلى الساقين والقدم.



معاناة من اكثر من شهر من خلل في كيمياء و اشارات المخ، تم اخذ كورس العلاج لمدة شهر او اكثر و عمل جلسات كهرباء و جلسات لقياس مدى التركيز.. و لكن اريد ان اعرف كم تستغرق وقتا للعلاج وما هو البروتوكول المتبع في هذه الحالات و هل يستدعى الأمر ضرورة الحجز في المشتشفي اذا لم يتم تحسن لاستكمال العلاج ؟؟



علاج برودة القدمين بالتدليك



يساعد التدليك على تحسين تدفق الدم في مناطق الجسم المختلفة، وتبعا لذلك يعتبر تدليك القدمين والأصابع من أفضل طرق علاج برودة القدمين التي يمكن القيام بها بسهولة في المنزل. ما عليك سوى تدليك القدمين والأصابع برفقك لمدة 10 دقائق ليبدأ الدم في التدفق وتشعر بالدفء.



علاج برودة القدمين بالغذاء



يمكن للغذاء أن يلعب دوراً في علاج برودة القدمين، حيث أن هناك العديد من الأسباب المتعلقة بسوء التغذية، وتشمل:



الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد: عند انخفاض مستويات الحديد في الجسم، فهذا يعني عدم احتواء خلايا الدم الحمراء على ما يكفي من الهيموجلوبين (البروتين الغني بالحديد) لنقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي أجزاء الجسم. يمكن أن تكون النتيجة برودة أصابع اليدين والقدمين.



ويكون علاج برودة القدمين في هذه الحالة هما تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد لتعزيز مستوياته في الجسم، وأبرزها الخضروات الورقية، وقد يصف الطبيب مكملات الحديد في بعض الحالات.



الإصابة بنقص فيتامين ب 12: يتسبب نقص فيتامين ب 12 في أعراض عصبية بما في ذلك الشعور ببرودة اليدين والقدمين، أو التنميل، أو الوخز نتيجة نقص خلايا الدم الحمراء في الجسم.



ولعلاج نقص فيتامين ب 12، ينبغي تناول اللحوم ومنتجات الألبان الغنية به، ويمكن أن يصف الطبيب مكملات فيتامين ب 12 في بعض الحالات.



علاج برودة القدمين لمرضى السكري



يعد ضعف الدورة الدموية أحد أعراض مرض السكري، مما قد يؤدي إلى برودة القدمين، كما أن تلف الأعصاب الناتج عن مرض السكري يمكن أن يؤثر على أعصاب القدمين ويؤدي إلى برودتهما.



وللمساعدة في علاج برودة القدمين لمرضى السكري، يجب الحفاظ على ثبات مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى ضرورة فحص القدمين باستمرار.



علاج برودة القدمين بالاعشاب



خلال فترة الدورة الشهرية، يمكن أن ينخفض تدفق الدم في جسم المرأة بنسبة كبيرة، مما يؤدي إلى الشعور ببرودة في القدمين، وغالباً ما يرتبط هذا الأمر باضطرابات الهرمونات الأنثوية خلال هذه الفترة.



يمكن علاج برودة القدمين بالأعشاب من خلال تناول المشروبات الدافئة المصنوعة من أنواع مختلفة من الأعشاب التي تمنح الجسم شعوراً بالدفء وتعزز الدورة الدموية وتزيد من تدفق الدم في مختلف أنحاء الجسم، ويمكن علاج برودة القدمين قبل الدورة باستخدام هذه المشروبات العشبية مثل:



القرفة: يساعد تناول القرفة في تخفيف آلام الدورة الشهرية وكذلك إمداد الجسم بالحرارة التي تمنحه الدفء.



النعناع: يعد النعناع من أبرز مشروبات تخفيف آلام وتقلصات المعدة التي تزداد خلال فترة الدورة الشهرية، كما أنه يمنح الجسم شعوراً بالدفء.





الزنجبيل: يتمتع الزنجبيل بخصائص مهدئة لآلام المعدة والغثيان، ومن المعروف أن الزنجبيل يساعد على تسخين الجسم، وبذلك يمكن أن يساعد في علاج برودة القدمين قبل الدورة.



المصدر: الطبي