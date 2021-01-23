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ليست «نترات الأمونيوم».. مادة جديدة في مرفأ بيروت تثير هلع اللبنانيين

اندلعت ضجة عارمة في لبنان، على خلفية أنباء عن وصول سفينة، قادمة من الصين، تضم حاويات من مادة "صوديوم السالفيد" إلى مرفأ بيروت، وأثارت الذعر من كارثة أخرى في المرفأ.

ورداً على الأنباء، أصدرت وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر بياناً عاجلاً، قالت فيه إنه سيسمح بإنزال الحاويات الواردة إلى لبنان والعائدة لمستوردين لبنانيين بعد معاينتها وتفتيشها بوجود الجهة المستوردة. 

وأضافت أنه لن يسمح بإنزال الحاويات التي تحتوي على صوديوم سالفايد، أو أي حاويات في حال عدم حضور الجهة المستوردة.

وقيل إن مادة "صوديوم السالفيد" تستخدم لأغراض تجارية، فيما وصف البعض السفينة التجارية الصينية بأنها بمثابة "قنبلة موقوتة" تهدد أمن بيروت مجدداً.

يشار إلى انفجاراً هائلاً وقع في مرفأ بيروت، خلال شهر آب الماضي ، نتيجة تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ، ما تسبب في مقتل أكثر من مائتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة.