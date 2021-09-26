ليبيا: المنفي يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات مع موسكو

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أنه من الضروري العمل على تعزيز علاقات بلاده مع روسيا، مؤكداً على أهمية دور موسكو في إنجاح العملية السياسية والاستقرار في ليبيا.



جاء ذلك خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان نشره المجلس الرئاسي أمس.



وقد أفاد البيان بأن «لافروف أشاد بالخطوات التي اتّخذها المجلس مؤخّراً بالإفراج عن عدد من السجناء، في إطار مشروع المصالحة الوطنية»، مؤكداً «ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية بشكل متزامن من ليبيا، والمضيّ قدماً في مشروع المصالحة، لضمان إجراء الانتخابات في موعدها».



وأبدى لافروف كذلك دعمه للجهود السياسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، مثمّناً دور المجلس الرئاسي في قيادة المصالحة الوطنية والتوافق الداخلي، بحسب المصدر ذاته.