الانفتاح العربي على سوريا بداية مرحلة جديدة أم خطة أميركية؟
وزارة المالية تصدر ألفي قرار حجز إحتياطي خلال النصف الأول من العام الحالي
ألف طبيب سوري في الصومال
لقاء بين وزير الخارجية المصري ونظيره السوري بعد 10 سنوات انقطاع
«قسد» - «النصرة»: مَن حضَر السوق... نسِي العداء!
مقتل مسلح من ميليشيا (قسد) بإطلاق نار في البصيرة بريف دير الزور
المقداد والصفدي يبحثان زيادة التعاون وضمان أمن الحدود
تركيا تدفع الآلاف من جنودها لصدّ أي هجوم للجيش السوري لتحرير إدلب
بوتين والأسد وقمة التحضير لمرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي من الشمال السوري‏
حاكم مصرف سورية المركزي : لا عقوبة لحيازة الدولار وقرارات جديدة ستصدر قريباً
26 اعتداء جديد للمجموعات الإرهابية على المحافظات السورية
إصابة مدني برصاص ميليشيات " قسد" في دير الزور
مقتل شخصين بتفجير قنبلة يدوية أمام القصر العدلي
المقداد: على تركيا إنهاء احتلالها لأراضٍ سورية فوراً
وزير الخارجية اللبناني يبحث مع السفير عبد الكريم العلاقات بين البلدين

ليبيا: المنفي يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات مع موسكو

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أنه من الضروري العمل على تعزيز علاقات بلاده مع روسيا، مؤكداً على أهمية دور موسكو في إنجاح العملية السياسية والاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان نشره المجلس الرئاسي أمس.

وقد أفاد البيان بأن «لافروف أشاد بالخطوات التي اتّخذها المجلس مؤخّراً بالإفراج عن عدد من السجناء، في إطار مشروع المصالحة الوطنية»، مؤكداً «ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية بشكل متزامن من ليبيا، والمضيّ قدماً في مشروع المصالحة، لضمان إجراء الانتخابات في موعدها».

وأبدى لافروف كذلك دعمه للجهود السياسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، مثمّناً دور المجلس الرئاسي في قيادة المصالحة الوطنية والتوافق الداخلي، بحسب المصدر ذاته.