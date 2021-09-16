ليبيا: الدبيبة يستقبل وفداً أميركياً رفيع المستوى

استقبل رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أمس وفداً أميركياً رفيع المستوى، ضم مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، إثر وصوله إلى العاصمة طرابلس.



وأفادت منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة الليبية عبر موقعها الإلكتروني، بأن الدبيبة استقبل في مقر ديوان وزارة الدفاع في طرابلس وفداً أميركياً وصل إلى البلاد اليوم يضم هود، ومبعوث الولايات المتحدة وسفيرها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، ومستشار وزارة الخارجية الأميركية، ديريك شوليت، وموظفين في البيت الأبيض.





وقال بيان صادر عن الحكومة الليبية إن اللقاء تناول آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا والخطوات المتخذة تجاه تنفيذ خريطة الطريق، وكذلك التحديات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي في 24 كانون الأول المقبل.



وشدد الدبيبة خلال اللقاء، بحسب البيان، على أن حكومته «تولي أهمية قصوى لإنجاح الاستحقاق الانتخابي من خلال تخصيص الموارد المالية اللازمة للمفوضية العليا للانتخابات وتوفير الأمن وبسط الاستقرار».



ونقل البيان عن مستشار وزارة الخارجية الأميركية، ديريك شوليت، تأكيده دعم بلاده «للمسار السياسي والتعاون مع الحكومة لبلوغ الانتخابات المزمع عقدها».



والأحد الماضي، حثت سفارات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، في بيان مشترك، الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد أواخر العام الحالي، واحترام نتائجها.