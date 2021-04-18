لندن تدعم أوكرانيا وتهدد روسيا

في ظل توتر العلاقات بين كييف وموسكو، وبعد طرد الدبلوماسيين بينهم، عقب نشر روسيا عشرات آلاف الجنود على الحدود الأوكرانية لإجراء تدريبات عسكرية في مواجهة تحركات تشكل "تهديداً" من حلف شمال الأطلسي ."الناتو"، الذي تسعى كييف إلى الانضمام إليه



كشفت صحيفة " ذا تايمز" نقلاً عن مصادر في الإسطول البحري البرطاني بأن لندن «سترسل سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود في أيار المقبل، على خلفية الوضع على الحدود الروسية - الأوكرانية».



وأكدت المصادر أن «إرسال بريطانيا لسفن حربية هو مبادرة تهدف إلى التعبير عن الدعم لأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي في المنطقة، على خلفية الوضع على الحدود الروسية - الأوكرانية».



ووفق المصادر، أن «بريطانيا سترسل مدمرة وفرقاطة، تابعتين لمجموعة حاملة الطائرات في البحر الأبيض المتوسط، ​​وستعبران مضيق البوسفور إلى البحر الأسود».



وقالت الصحيفة إن «القرار اتخذ دعماً لأوكرانيا بعد أن تخلت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق عن التخطيط لإرسال مدمرتين إلى البحر الأسود، وأن بريطانيا مستعدة لإرسال معدات عسكرية أخرى في حال وجود تهديد لأوكرانيا من جانب روسيا».



بدوره، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى «تحديد خطوط حمراء واضحة مع روسيا».



وقال ماكرون إن «العقوبات ليست كافية ويجب أن يرافقها ما وصفه بحوار صريح وشفاف ومنفتح مع موسكو»، مؤكداً أن «على روسيا أن تكون واضحة بهذا الشأن».وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد أعلن فرض سلسلة عقوبات مالية صارمة على روسيا، إضافة إلى طرد 10 دبلوماسيين روس، مجدداً في الوقت نفسه عرض عقد قمة مع الرئيس الروسي.



كما فرضت واشنطن عقوبات على 8 أشخاص وكيانات على ارتباط بـ"احتلال" شبه جزيرة القرم بأوكرانيا.



وقررت أوكرانيا أمس السبت، طرد دبلوماسي روسي رداً على قرار سابق اتخذته موسكو بطرد ألكسندر سوسونيوك، القنصل الأوكراني في مدينة سان بطرسبورغ، بعدما اتهمته بالحصول على معلومات سرية من مواطن روسي.



وفي وقت سابق، قالت السلطات الأمنية الروسية إن «القنصل الأوكراني ضبط "متلبساً خلال اجتماع مع مواطن روسي عندما كان يسعى للحصول على معلومات سرية ذات صلة بقاعدة بيانات جهات إنفاذ القانون الروسية».



يذكر أن موسكو كانت قد أعلنت أنها «ستغلق بعض المناطق في البحر الأسود قرب الحدود مع أوكرانيا ضمن إجراءات إقامة المناورات البحرية، وهو ما نددت به كييف وواشنطن وحلف الناتو».