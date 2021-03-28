بسبب مشادة كلامية… قتلى وجرحى في صفوف الفصائل المسلحة شمال حلب
الفصائل المسلحة تمنع خروج المدنيين من المعابر الإنسانية لليوم الثالث
سوريا بين أقوى 10 جيوش في العالم من ناحية المدرعات القتالية
مذكّرة سرية من رياض سلامة لتطبيق الحصار على سوريا
رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: سنطالب الدول الغربية والعربية بفك الحصار عن سوريا
جبهة عين عيسى مضبوطة: موسكو تعزّز جهود التسوية مع «قسد»
القانون رقم (13 )... قانون الأحوال المدنية الجديد
تصاعد الاشتباكات بين الفصائل “الكردية” و”التركمانية” شرقي سوريا
باحث عُماني: هناك ترتيبات لمشاركة سوريا بالقمة العربية القادمة
القوة المرتدة في الصراع بين أصوليِّي الديانات الإبراهيمية
القوات الأمريكية أخرجت 300 صهريج من النفط المسروق إلى العراق
مصادر توضح حقيقة استهداف حقل “كونيكو” وتحليق المروحيات الأمريكية شمال دير الزور
اليابان تعلن استعدادها للمساهمة بإعادة إعمار سوريا وتدعو السوريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية
تسعيرة جديدة للخبز السياحي والصمون والكعك وخبز النخالة في دمشق
انفجار مجهول داخل منزل قرب سجن تابع للاحتلال التركي في ريف الحسكة

لمن القرار في تحويل مسار السفن الآتية إلى الأردن عبر سوريا؟.

أعلن مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ خالد المعايطة، أن حادثة السويس لن تؤثر على الأسعار بالأسواق الأردنية، متحدثا عن شروط تحويل مسار السفن الآتية إلى الأردن عبر سوريا.

وأكد المعايطة في تصريحات صحفية، أن البواخر التي علقت في قناة السويس لا تحمل سلعا ومواد غذائية، الأمر الذي لن يؤثر على أسعار السلع.

ولفت إلى أن البعض من تجار الأزمات قد يستغلون حادثة قناة السويس لرفع الأسعار، رغم عدم وجود مبرر لذلك، وقال: "لا يوجد لدينا بواخر كثيرة متوجهة من قناة السويس إلى ميناء العقبة".

وعن إمكانية تحويل مسار البواخر إلى سوريا، أجاب: "مالك الباخرة هو من يقرر تحويل مسار الباخرة باتجاه سوريا".

وكان وزير الزراعة الأردني أعلن أمس السبت، أنه يدرس بدائل عن قناة السويس لإدخال 7 بواخر محملة بالأغنام إلى المملكة خلال يومين كحد أقصى، على خلفية اختناق حركة الملاحة بالقناة بعد جنوح سفينة، لافتا إلى أن إدخال حمولة البواخر عبر سوريا هو أحد الخيارات التي تدرسها الوزارة.

 



المصدر: خبرني