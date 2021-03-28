لمن القرار في تحويل مسار السفن الآتية إلى الأردن عبر سوريا؟.

أعلن مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ خالد المعايطة، أن حادثة السويس لن تؤثر على الأسعار بالأسواق الأردنية، متحدثا عن شروط تحويل مسار السفن الآتية إلى الأردن عبر سوريا.



وأكد المعايطة في تصريحات صحفية، أن البواخر التي علقت في قناة السويس لا تحمل سلعا ومواد غذائية، الأمر الذي لن يؤثر على أسعار السلع.



ولفت إلى أن البعض من تجار الأزمات قد يستغلون حادثة قناة السويس لرفع الأسعار، رغم عدم وجود مبرر لذلك، وقال: "لا يوجد لدينا بواخر كثيرة متوجهة من قناة السويس إلى ميناء العقبة".



وعن إمكانية تحويل مسار البواخر إلى سوريا، أجاب: "مالك الباخرة هو من يقرر تحويل مسار الباخرة باتجاه سوريا".



وكان وزير الزراعة الأردني أعلن أمس السبت، أنه يدرس بدائل عن قناة السويس لإدخال 7 بواخر محملة بالأغنام إلى المملكة خلال يومين كحد أقصى، على خلفية اختناق حركة الملاحة بالقناة بعد جنوح سفينة، لافتا إلى أن إدخال حمولة البواخر عبر سوريا هو أحد الخيارات التي تدرسها الوزارة.





المصدر: خبرني