للمرة الثالثة… ضبط 100كغ من حبوب الكبتاغون المخدرة في مطار دمشق الدولي

كشف مدير مكتب الآمر العام بالجمارك شامان كفر قطاري عن ضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة في مطار دمشق الدولي من عناصر مفرزة الضابطة الجمركية لمطار دمشق الدولي بعد إجراء تحريات واسعة بناء على معلومات وردت للضابطة الجمركية، وأن التحقيقات والتقديرات الأولية حول القضية تفيد أن هذه الكميات من الحبوب المخدرة قد تتجاوز 100 كيلو غرام، وتم العثور عليها ضمن آلة لقص الحديد.



وبيّن أن التحقيقات ما زالت جارية حول القضية وتفاصيلها علماً أن هذه القضية «ضبط حبوب الكبتاغون المخدرة في مطار دمشق الدولي» هي الثالثة خلال العام الجاري، حيث تم ضبط نحو 100 كيلو غرام من حبوب الكبتاغون المخدرة في المطار تم العثور عليها في غرفة نوم موزاييك.



بينما تم ضبط 13 كيلو غراماً من حبوب الكبتاغون المخدرة أيضاً في المطار مخبأة ضمن علب بسكويت.