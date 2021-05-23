لقاء وزير التموين مع مع الفعاليات الاقتصادية في القنيطرة

الواقع التمويني والمعيشي كان محور لقاء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة وزارعة محافظة القنيطرة والأسرة التموينية والخدمية



تناول وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة وزارعة محافظة القنيطرة والأسرة التموينية والخدمية الواقع التمويني والمعيشي في المحافظة، وأكد على أهمية دور أصحاب الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في تطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 ، مشددا على أن الحكومة مهتمة بأن تعيش القنيطرة الاستقرار وتشهد المشاريع والاستثمارات المتنوعة.



وأشار الوزير البرازي إلى الجهود المشتركة بين الفعاليات الاقتصادية والصناعية والإنتاجية والاجتماعية لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية من مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة ولدعم الأسرة السورية والتي تعكس مستوى الوعي وإدراك الجميع لطبيعة المرحلة في الوقوف معا كل من موقعه لمواجهة الارهاب الاقتصادي الذي يمارسه أعداء سورية.



وقال الوزير طلال البرازي من واجبنا أن نحمي المواطن والمستهلك من الغش والمواد المضرة بالصحة العامة، وأن معظم العقوبات الواردة بالمرسوم التشريعي رقم /8/ تستهدف من يغش أو يبيع موادا فاسدة أو مغشوشة أو مجهولة المصدر ومن يسرق الطحين أو المازوت أو البنزين والمواد المدعومة، لافتا إلى أن عدم قيام تجار الجملة والموردين بمنح الفاتورة سيعرضهم للحبس لمدة شهر عدا عن الغرامات المالية و نحن متعاونون مع كل المنتجين والتجار الذين لديهم نية صادقة بتطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 واتخاذ كل الاجراءات التي تحميهم وبالمقابل سنتخذ اشد العقوبات بحق كل من يتحايل على القانون ويمارس الغش



وأكد الوزير البرازي أن التعليمات التنفيذية و الآليات التي صدرت عن الوزارة المتعلقة بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 تطرقت لكل حالات الغموض لدى التجار وتبدد قلقهم ومخاوفهم.