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لصاقات التعرفة الجديدة على وسائل النقل العامة في دمشق

بدأت مديرية هندسة المرور والنقل بمحافظة دمشق توزيع لصاقات التعرفة الجديدة على نحو 3500 سيارة من وسائل النقل العامة الباصات والميكروباصات والسرافيس العاملة في مدينة دمشق.

وبين مدير هندسة المرور المهندس ياسر بستوني أن طباعة اللصاقات جرت وفقاً لتسعيرة الركوب الجديدة المقدرة بـ 150 ليرة للخطوط القصيرة لغاية 10 كيلومترات و200 ليرة للخطوط الطويلة فوق 10 كيلومترات

ولفت بستوني إلى توزيع اللصاقات اليوم تحت جسر السيد الرئيس وفرع مرور دمشق لتوزع أيضاً بمحطات وخزانات الوقود أثناء التزود بمادة المازوت إضافة للمراكز التبادلية لضمان الوصول إلى كل وسائل النقل العامة.

وكما لفت إلى أن اللصاقة توضع على الزجاج الأمامي للسيارة بشكل ظاهر ومقروء للركاب داعياً المواطنين إلى تقديم شكوى بحق كل سائق لا يتقيد بالتعرفة المحددة أو يطالب بزيادة على المبلغ الواجب دفعه وذلك على الرقم 115 شكاوى فرع المرور.

من جهة ثانية أشار مدير هندسة المرور إلى أن المراقبين الموجودين تحت جسر السيد الرئيس لمراقبة وسائل النقل العامة مستمرون بعملهم بختم البطاقات الشهرية الخاصة بالتزود بالمحروقات لكل آلية تقل ركاباً حصراً عن كل سفرة تقوم بها بعد التدقيق بالبطاقة ورقم لوحة الآلية بهدف ضبط عمل هذه الوسائل.