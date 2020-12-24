لحم مفروم ومدافئ مجهولة المصدر.. ومواد منتهية الصلاحية

ضبطت دوريات التجارة الداخلية و حماية المستهلك بدمشق ، في منطقة بستان الدور جانب جامع المصطفى محلا لبيع السندويش بمخالفة حيازة كمية 7 كيلو غرام من لحم الفروج المفروم مسبقاً حُجزت الكمية و اُتلِفت على الفور بحضور حائزها.



كما نظمت ضبطا بحق محل مدافئ في شارع الملك فيصل بسوق المناخلية بمخالفة حيازة مدافئ مجهولة المصدر ومصنعه من الفونت ، حجزت المادة أصولاً لحين البت بأمرها من قبل القضاء المختص.وتم ضبط محل للغذائيات و المنظفات بمنطقه الميدان حقلة بمخالفة حيازة قمر الدين منتهي الصلاحية ست قطع بوزن 3 كيلو تقريباً ، تم إتلاف الكمية فوراً بحضور حائزها لتكون حصيلة عمل حماية المستهلك 43 ضبطا عدلياً منها:



ضبط اتجار بالخبز التمويني، وأربعة ضبوط لعرض سمك بدون تبريد ومكشوف، ضبطان عدم إبراز فواتير جملة وضبط مفرق و32 ضبطا عدم الإعلان عن الأسعار .





الثورة