لحم مفروم ومدافئ مجهولة المصدر.. ومواد منتهية الصلاحية

لحم مفروم ومدافئ مجهولة المصدر.. ومواد منتهية الصلاحية
ضبطت دوريات التجارة الداخلية و حماية المستهلك بدمشق ، في منطقة بستان الدور جانب جامع المصطفى محلا لبيع السندويش بمخالفة حيازة كمية 7 كيلو غرام من لحم الفروج المفروم مسبقاً حُجزت الكمية و اُتلِفت على الفور بحضور حائزها.
كما نظمت ضبطا بحق محل مدافئ في شارع الملك فيصل بسوق المناخلية بمخالفة حيازة مدافئ مجهولة المصدر ومصنعه من الفونت ، حجزت المادة أصولاً لحين البت بأمرها من قبل القضاء المختص.وتم ضبط محل للغذائيات و المنظفات بمنطقه الميدان حقلة بمخالفة حيازة قمر الدين منتهي الصلاحية ست قطع بوزن 3 كيلو تقريباً ، تم إتلاف الكمية فوراً بحضور حائزها لتكون حصيلة عمل حماية المستهلك 43 ضبطا عدلياً منها:
ضبط اتجار بالخبز التمويني، وأربعة ضبوط لعرض سمك بدون تبريد ومكشوف، ضبطان عدم إبراز فواتير جملة وضبط مفرق و32 ضبطا عدم الإعلان عن الأسعار .
الثورة