لبنان مغلق حتى إشعار آخر.. والسبب الدولار بــ 10 آلاف ليرة

شهدت عدّة مناطق لبنانية، منذ عصر اليوم، احتجاجات وقطعاً للطرقات تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، حيث وصل سعر الصرف 10 آلاف ليرة.



التحكم المروري في بيروت أفاد بأنه تم «قطع السير على ​جسر الدورة​ باتجاه ​نهر الموت​، وطريق الشيفروليه المؤدي إلى فرن الشباك بالإطارات المشتعلة. وتمّ قطع أوتوستراد الأسد مقابل ملعب الأنصار بالاتجاهين، وجسر الرينغ بالاتجاهين، وبشارة الخوري بالاتجاهين، ونفق شاتيلا باتجاه المطار، طريق المطار القديمة مقابل مستشفى الرسول الأعظم بالاتجاهين وطريق كورنيش المزرعة وطريق الرحاب صبرا».



وفي بعلبك، قُطِعت طريق عام رياق ــ بعلبك عند مفرق الخضر بالاتجاهين، وطريق عام شتورا ــ تعلبايا محلة جسر جلالا. كما أغلق المسلك الشرقي لأوتوستراد حالات بالإطارات المشتعلة، كما قطع عدد من المحتجين أتوستراد صيدا ــ صور في محلة عدلون. وفي مرجعيون، قطع محتجون بوليفار مرجعيون ــ القليعة.



قطع الطرقات وصل إلى صيدا أيضاً، حيث عمد المتظاهرون إلى قطع الطريق في تقاطع إيليا بالإطارات المشتعلة، ثم توجّهت إلى شارع المصارف المؤدي إلى ساحة النجمة حيث كتبت الشعارات على أبواب المصارف، ومنذ بعض الوقت، قُطع أوتوستراد بيروت ــ صيدا بالاتجاهين في محلة برجا.

كما قطع محتجون الطريق في ساحة الشهداء عند مسجد الأمين بالإطارات المشتعلة، وما زال عدد من المحتجين يتوافد إلى ساحة الشهداء حتى اللحظة.



وفي طرابلس خرج المتظاهرون وقطعوا الطرقات في المدينة، كما توجوا إلى محلات الصرافة بهتافات "الصرافة شبيحة" مطالبين "الصيرفيين" بالإغلاق على الفور.



وانقسم اللبنانيون في مظاهراتهم، حيث عمل البعض الانهيار الاقتصادي إلى رئيس الجمهورية، وجه البعض الآخر سبب انهيار الليرة إلى حاكم مصرف لبنان.