المقداد:على بعض الدول الكف عن تسييس قضية عودة اللاجئين السوريين
انطلاق الاجتماع المشترك السوري الروسي حول عودة اللاجئين والمهجرين
الرئيس التونسي يجمد عمل البرلمان ويعفي رئيس الحكومة من منصبه
تعزيزات عسكرية للجيش إلى درعا لتطبيق “اتفاق المصالحة”
وصول 160 طناً من المساعدات والمستلزمات الطبية الروسية
القوات الأمريكية تدخل قافلة عسكرية كبيرة إلى سوريا وأنباء عن نيتها إنشاء قاعدة جديدة
روسيا تغير من سياستها إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
اجتماع روسي-سوري بعد أيام لإعادة اللاجئين السوريين
ريف حلب.. قصف تركي بالقرب من قاعدة روسية وانتشار مكثّف للقوات التركية على M4
تقدم في مباحثات التسوية في درعا البلد
واشنطن تستنسخ التجربة العراقية مع القبائل العربية شرقي سوريا
غرق مركب يقل 45 لاجئا سوريا كان متجها إلى إيطاليا
تفجير خط غاز الجبسة ـ الريان الذي ينقل الغاز من الحسكة الى ريف حمص
15 هجوماُ إسرائيلياً في النصف الأول من عام2021
زاخاروفا: عدم دقة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أوصلها إلى التزوير حول حادثة دوما المزعومة

لافرينتييف: العقوبات الجماعية فرضت على الشعب السوري لأنه يؤيد حكومته الشرعية

دعا المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، اليوم الاثنين، إلى إنهاء ما وصفه بالعقوبات المفروضة على السوريين بسبب تأييدهم للحكومة السورية.

وقال لافرينتييف بافتتاح فعاليات الاجتماع الروسي السوري لمتابعة عمل المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، بحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية في سوريا: “يجب وضع حد للعقوبات الجماعية للشعب السوري فقط لأنه يؤيد الحكومة الشرعية”.

 فيما قال معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان: “استمرار الدول المعادية لسوريا في إعاقة عودة المهجرين، واستثمار معاناتهم لخدمة أجنداتهم المعادية لسوريا والسوريين، يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والإنساني”.

وتابع: “خلال هذه الفترة الفاصلة بين اجتماع اليوم والمؤتمر الدولي الماضي حول اللاجئين، عاد عشرات الآلاف من المهجرين في الداخل إلى منازلهم في مدنهم وقراهم، كما عاد الآلاف من خارج سوريا من خلال فعاليات هذه الاجتماعات”.

وأكد: “الحكومة السورية ستستمر في اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين وتسهيل عودة المهجرين وتأمين متطلبات الحياة الكريمة لهم”، مبينا أن “الإجراءات التي تتخذها الدولة في مختلف المجالات سهلت عودة هؤلاء المهجرين، إضافة إلى مراسيم العفو وتسوية الأوضاع والمصالحات الوطنية”.