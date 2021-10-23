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لافرينتيف: هناك اقتراح عقد جلسة للجنة الدستورية السورية الشهر المقبل

أعلن المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أنّ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، اقترح عقد لقاء جديد في جنيف، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، وفي شهر كانون الأول/ديسمبر، إلا أنّ دمشق لم تتخذ قراراً بعدُ.

وقال لافرينتيف إنّ الأطراف المجتمعة في جنيف "أعربت عن استعدادها لعقد الجلستين السابعة والثامنة [للجنة الدستورية] في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، لكن لم نتمكن بعدُ من الاتفاق على موعد محدد".

وتابع أن "المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا اقترح انعقاد الجلسة السابعة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، والثامنة في شهر كانون الأول/ديسمبر. وحتى الآن، لم يوافق وفد الحكومة على هذا" الاقتراح. 

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسون، قال، في وقت سابق اليوم، إنّ الأطراف لم تتمكن من تحديد موعد الجلسة المقبلة من محادثات اللجنة الدستورية.

وأعلن بيدرسون، في ختام الجولة السادسة بين طرفي الحكومة السورية والمعارضة، أنّها "انتهت بخيبة أمل"، مشيراً إلى أنّ الأمر "يحتاج إلى مزيد من التفاهمات بشأن آلية العمل من أجل إحراز التقدّم المنشود". 