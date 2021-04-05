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كيف تحصل على 50 ألف دولار شهرياً من الإنترنت؟!

استغل شاب ظاهرة البث المباشر عبر شبكة الإنترنت والتي ازدهرت أثناء الإغلاقات في عدد من دول العالم بسبب تفشي الوباء، لتحقيق أرباح خيالية.

ووفقاً لموقع "فرانس 24"، يمضي الشاب "كيم مين-كيو" ذو ال 24 سنة ما يصل إلى 15 ساعة يومياً في لعبة فيديو تدعى "ليغ أوف ليجندز" داخل شقة والدته في عاصمة كوريا الجنوبية "سيول"، محققاً ثروة بفضل آلاف المعجبين الذين يتابعون إنجازاته مباشرة عبر الإنترنت.

وأضاف الموقع أن كيم يتابعه أكثر من 400 ألف مشترك، ويجني بفضل "بطولاته" في ألعاب الفيديو وتعليقاته الطريفة عليها ما يقرب من 50 ألف دولار شهرياً، ولكن على الرغم من ذلك نمط حياته لم يتغير، حيث يقضي معظم وقته في غرفته حيث يأكل وينام ويستحم ويعمل.

ونقل الموقع عن كيم قوله «لا أحب السيارات ولا إنفاق الكثير من المال، وأمي هي التي تدير أموالي».