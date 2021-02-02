كوسوفو تعلن تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"

دشنت كوسوفو والاحتلال الإسرائيلي العلاقات الدبلوماسية بينهما أمس، عبر الإنترنت "بسبب أزمة فيروس كورونا" وذلك وفق اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة يشمل تعهد كوسوفو بفتح سفارة لها في القدس.



وتنظر حكومة الكيان إلى علاقاتها الجديدة مع البلد الصغير في منطقة البلقان باعتبارها جزءاً من عملية تطبيع أشمل مع الدول العربية والإسلامية، بفضل اتفاقات رعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.



وخلال حفل توقيع أقيم عبر منصة زوم للاجتماعات المرئية على الإنترنت، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي "غابي أشكينازي": "إن العلاقات الجديدة تعكس تغيراً في المنطقة، وفي علاقات العالمين العربي والإسلامي مع إسرائيل".



يذكر أن كوسوفو ستحصل لقاء إقامة بعثتها الدبلوماسية في القدس على اعتراف الاحتلال باستقلال كوسوفو عن صربيا الذي تم في العام 2008.