كمبيوتر أبل أصلي عمره 45 عاماً للبيع بـ 1.5 مليون دولار

جهاز كمبيوتر "أثري" بكل معنى الكلمة، وهو واحد من 6 طرازات فقط من جهاز "أبل-1" الخشبي، الذي صنعه مؤسسا أبل ستيف جوبز وستيف وزنياك، في أبريل 1976 وما زال يعمل.



هذا الجهاز، الذي صنعت حاويته من خشب "كوا" الصلب الأصلي، معروض للبيع بسعر يصل إلى 1.5 مليون دولار، مع العلم أنه الجهاز الوحيد الذي يوجد في القطاع الخاص، بينما الأجهزة الخمسة الأخرى توجد في المتاحف.



وتتضمن صفقة بيع "أبل-1"، جهاز تلفزيون سوني "تي في-115" القديم، والذي كان بمثابة شاشة الكمبيوتر التي أوصى بها جوبز نفسه، وفقا لصحيفة "ذي صن" البريطانية.